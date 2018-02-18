В зоне АТО двое боевиков - граждан РФ - подорвались на собственных минах

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 21:03

В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, которые оказались гражданами России.

Об этом вечером 18 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные разведки штаба.

Отмечается, что боевики входили в "7 отдельную мотострелковую бригаду".

"Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 г.р., житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 г.р., житель г.Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - сообщили в штабе АТО.

В пресс-центре добавили, что выясняют информацию о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.

Украинская правда
Темы: АТО Росcия Донбасс жертвы
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