В зоне АТО двое боевиков - граждан РФ - подорвались на собственных минах
В зоне проведения АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков, которые оказались гражданами России.
Об этом вечером 18 февраля сообщили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные разведки штаба.
Отмечается, что боевики входили в "7 отдельную мотострелковую бригаду".
"Один из них - Любинов Владимир Владимирович, 1988 г.р., житель Краснодарского края, погиб. Другой - Михайлов Сергей Валерьевич, 1972 г.р., житель г.Астрахань (ул. Водников, кв. 55), получил минно-взрывные ранения", - сообщили в штабе АТО.
В пресс-центре добавили, что выясняют информацию о принадлежности боевиков к регулярным войскам Российской Федерации.