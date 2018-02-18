Тиждень почнеться зі снігом та ожеледицею

19 лютого в Україні місцями - невеликий сніг, на дорогах - крім південних областей - ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, очікується мінлива хмарність, вночі -4... -9, на Заході місцями -10...-13, удень 0...-5, на Закарпатті та півдні 0...+5.

У Києві місцями невеликий сніг, вночі -6...-8, вдень -1...-3.

20 лютого на території України без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі -7...-12, на заході до -15, вдень 0 ...- 5, на півдні та Закарпатті вночі -4...-9, вдень +1... +5.

У Києві без опадів, вночі -8...-10, вдень -1...-3.