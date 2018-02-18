Тиждень почнеться зі снігом та ожеледицею

4593 перегляди
Неділя, 18 лютого 2018, 23:17

19 лютого в Україні місцями - невеликий сніг, на дорогах - крім південних областей - ожеледиця.

За даними Укргідрометцентру, очікується мінлива хмарність,  вночі -4... -9, на Заході місцями -10...-13, удень 0...-5, на Закарпатті та півдні 0...+5.

У Києві місцями невеликий сніг, вночі -6...-8, вдень -1...-3.

 

20 лютого на території України без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі -7...-12, на заході до -15, вдень 0 ...- 5, на півдні та Закарпатті вночі -4...-9, вдень +1... +5.

У Києві без опадів, вночі -8...-10, вдень -1...-3.

 

Українська правда
Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Мешканців 12 областей попередили про туман у суботу 17 лютого 2018, 09:37
Погода: у суботу досить тепло, впаде трохи снігу 16 лютого 2018, 15:39
Нелютий лютий: синоптики розповіли про погоду на п’ятницю 15 лютого 2018, 14:29
Усі новини
Головні новини
У зоні АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків - громадян РФ
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
АТО: бойовики били з важкої зброї, поранено військового
Луценко анонсував гучні судові процеси щодо розстрілів на Майдані
Усі новини
Музика

Валерій Харчишин: "Хочеться, щоби все, що робиш, лишилося на 100 років"

місто

Киевские дома в фотопроекте "Киевское задворье"