Неделя начнется со снега и гололедицы

19 февраля в Украине местами - небольшой снег, на дорогах - кроме южных областей - гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность. ночью -4...-9, на Западе местами -10...-13, днем 0...-5, на Закарпатье и юге 0...+5.

В Киеве местами небольшой снег, ночью -6...-8, днем -1...-3.

20 февраля на территории Украины осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ночью -7...-12, на западе до -15, днем 0...-5, на юге и Закарпатье ночью -4...-9, днем +1...+5.

В Киеве без осадков, ночью -8...-10, днем -1...-3.