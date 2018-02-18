Неделя начнется со снега и гололедицы

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Воскресенье, 18 февраля 2018, 23:17

19 февраля в Украине местами - небольшой снег, на дорогах - кроме южных областей - гололедица.

По данным Укргидрометцентра, ожидается переменная облачность. ночью -4...-9, на Западе местами -10...-13, днем 0...-5, на Закарпатье и юге 0...+5. 

В Киеве местами небольшой снег, ночью -6...-8, днем -1...-3.

 

20 февраля на территории Украины осадков не ожидается, на дорогах местами гололедица. Ночью -7...-12, на западе до -15, днем 0...-5, на юге и Закарпатье ночью -4...-9, днем +1...+5. 

В Киеве без осадков, ночью -8...-10, днем -1...-3. 

 

Украинская правда
Темы: погода
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