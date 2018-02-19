Основна група Мюнхенської конференції з безпеки може зібратися в Білорусі

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Понеділок, 19 лютого 2018, 01:02

Зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки може пройти в жовтні в Білорусі.

Про це заявив міністр закордонних справ республіки Володимир Макей в інтерв'ю білоруському телеканалу "СТВ", передає Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, пан Ішингер (Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки) і його секретаріат запропонували провести в Білорусі в жовтні цього року зустріч так званої основної групи Мюнхенській конференції з безпеки", - сказав Макей.

Міністр підкреслив, що Білорусь сьогодні є місцем, де можна зібрати людей з різних конфліктуючих регіонів.

"Я переконаний: ця зустріч, якщо вона відбудеться на білоруській землі, теж внесе свій внесок у зниження напруженості, конфронтації, які сьогодні, на жаль, присутні в нашому регіоні", - зазначив глава МЗС.

Макей пояснив, що зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки являє собою зібрання керівників, політиків, політичних діячів, державних діячів в закритому форматі.

"Близько 70-80 осіб, які збираються і обговорюють найактуальніші проблеми, що хвилюють на даний момент", - додав він.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово заявляв про необхідність розпочати процес, який можна було б умовно назвати "Гельсінкі- 2".

Теми: Білорусь
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