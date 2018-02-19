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Основная группа Мюнхенской конференции по безопасности может собраться в Беларуси

Понедельник, 19 февраля 2018, 00:02

Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности может пройти в октябре в Беларуси.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью белорусскому телеканалу "СТВ", передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, господин Ишингер (Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности) и его секретариат предложили провести в Беларуси в октябре этого года встречу так называемой основной группы Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Макей.

Министр подчеркнул, что Беларусь сегодня представляет собой место, где можно собрать людей из различных конфликтующих регионов.

"Я убежден: эта встреча, если она состоится на белорусской земле, тоже внесет свой вклад в снижение напряженности, конфронтации, которые сегодня, к сожалению, присутствуют в нашем регионе", - отметил глава МИД.

Макей пояснил, что встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности представляет собой собрание руководителей, политиков, политических деятелей, государственных деятелей в закрытом формате.

"Порядка 70-80 человек, которые собираются и обсуждают самые актуальные, волнующие на данный момент проблемы", - добавил он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости начать процесс, который можно было бы условно назвать "Хельсинки- 2".

Темы: Беларусь
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