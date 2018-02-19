Польська опозиція запропонує зміни до скандального закону про ІНП

Найбільша польська опозиційна партія у парламенті "Громадянська платформа" подасть до Сейму проект змін до скандального закону про ІНП.

Про це написав лідер партії Гжегож Схетина у twitter.

"Написання закону про ІНП міністром Які (заступник міністра юстиції Патрик Які) і фатальні тлумачення прем'єра (Матеуша Моравецького) призвели до дипломатичної катастрофи. Тому, у вівторок, ми подамо проект змін до цього закону",- написав Схетина.

Napisanie ustawy o #IPN przez Jakiego oraz fatalne tłumaczenia premiera doprowadziły do dyplomatycznej katastrofy. Dlatego we wtorek złożymy projekt nowelizacji tej ustawy. Tu nie ma miejsca na półśrodki, potrzebna jest szybka i solidarna reakcja. Wszystkich. — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) 18 лютого 2018 р.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку.

Закон серед іншого передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".