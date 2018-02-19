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Польська опозиція запропонує зміни до скандального закону про ІНП

Понеділок, 19 лютого 2018, 00:57

Найбільша польська опозиційна партія у парламенті "Громадянська платформа" подасть до Сейму  проект змін до скандального закону про ІНП.

Про це написав лідер партії Гжегож Схетина у twitter.

"Написання закону про ІНП міністром Які (заступник міністра юстиції Патрик Які) і фатальні тлумачення прем'єра (Матеуша Моравецького) призвели до дипломатичної катастрофи. Тому, у вівторок, ми подамо проект змін до цього закону",- написав Схетина.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку

Закон серед іншого передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщаісторія
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