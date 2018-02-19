Польська опозиція запропонує зміни до скандального закону про ІНП

388 переглядів
Понеділок, 19 лютого 2018, 01:57

Найбільша польська опозиційна партія у парламенті "Громадянська платформа" подасть до Сейму  проект змін до скандального закону про ІНП.

Про це написав лідер партії Гжегож Схетина у twitter.

"Написання закону про ІНП міністром Які (заступник міністра юстиції Патрик Які) і фатальні тлумачення прем'єра (Матеуша Моравецького) призвели до дипломатичної катастрофи. Тому, у вівторок, ми подамо проект змін до цього закону",- написав Схетина.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон про Інститут національної пам'яті Польщі, який серед іншого передбачає покарання за заперечення "злочинів українських націоналістів".

Водночас він направив закон до Конституційного суду на перевірку

Закон серед іншого передбачає штрафи і тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту.

Більше про конфлікт читайте на сайті "Європравди": "За що хочуть карати українців: деталі та наслідки скандального польського закону".

Теми: Польща історія
powered by lun.ua
По темі
Прем'єр Польщі: не треба вести політику примирення стосовно агресора 17 лютого 2018, 21:53
Порошенко закликав Польщу не шкодити історичному діалогу 17 лютого 2018, 17:47
У Дуди обурилися результатами зустрічі по ІНП: Домовленості президентів не виконуються 17 лютого 2018, 13:56
Усі новини
Головні новини
У зоні АТО на власних мінах підірвалися двоє бойовиків - громадян РФ
OVERTIME: Головні економічні новини вихідних
АТО: бойовики били з важкої зброї, поранено військового
Луценко анонсував гучні судові процеси щодо розстрілів на Майдані
Усі новини
Музика

Валерій Харчишин: "Хочеться, щоби все, що робиш, лишилося на 100 років"

місто

Киевские дома в фотопроекте "Киевское задворье"