Сирійські курди і Асад домовилися разом протистояти турецькій армії

Сирійські курди і уряд Дамаска досягли угоди про те, що сирійська армія увійде в регіон Афрін, щоб допомогти відбити турецький наступ.

Про це повідомив Бадран Чия Курд, радник очолюваної курдами адміністрації на півночі Сирії, пише Reuters.

За його словами сирійські війська можуть бути розгорнуті уздовж кордону і можуть увійти в регіон протягом наступних двох днів.

Минулого місяця Туреччина почала наступ в Афрін проти курдських ополченців YPG, яких розглядає як терористичне угрупування, причетне до збройних виступів в Туреччині.

США, будучи союзником Туреччини по НАТО, озброюють курдські сили в Сирії як частину альянсу, який воює проти "Ісламської держави". При цьому, як зазначає видання, загони YPG в районі Афрін не отримали підтримки США.

"Ми можемо співпрацювати з будь-якою стороною, яка надає нам руку допомоги в світлі варварських злочинів і міжнародного мовчання", - сказав Чия Курд.

Він зазначив, що угода, досягнута з Дамаском, є чисто військовою і ще не прийнято більш широких політичних заходів.

"Коли справа дійде до політичних і адміністративних питань в регіоні, це буде погоджено з Дамаском на більш пізніх етапах шляхом прямих переговорів і обговорень", - сказав він.

Як відомо, 20 січня Туреччина почала військову операцію "Оливкова гілка" в районі міста Афрін на півночі Сирії.