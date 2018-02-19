Сирийские Курды и Асад договорились вместе противостоять турецкой армии

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Понедельник, 19 февраля 2018, 02:42

Сирийские курды и правительство Дамаска достигли соглашения о том, что сирийская армия войдет в регион Африн, чтобы помочь отразить турецкое наступление.

Об этом сообщил Бадран Чия Курд, советник возглавляемой курдами администрации на севере Сирии, пишет Reuters.

По его словам сирийские войска могут быть развернуты вдоль границы и могут войти в регион в течение следующих двух дней.

В прошлом месяце Турция начала наступление в Африне против курдских ополченцев YPG, которых рассматривает как террористическую группировку, причастную к вооруженным выступлениям в Турции.

США, будучи союзником Турции по НАТО, вооружают курдские силы в Сирии как часть альянса, который воюет против "Исламского государства". При этом, как отмечает издание, отряды YPG в районе Африн не получили поддержки США.

"Мы можем сотрудничать с любой стороной, которая предоставляет нам руку помощи в свете варварских преступлений и международного молчания", - сказал Чия Курд.

Чия Курд сказал, что соглашение, достигнутое с Дамаском, является чисто военным и что еще не принято более широких политических мер.

"Когда дело дойдет до политических и административных вопросов в регионе, это будет согласовано с Дамаском на более поздних этапах путем прямых переговоров и обсуждений", - сказал он.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии.

Темы: Сирия Турция США
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