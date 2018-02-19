Доба в АТО: 10 обстрілів з мінометів і стрілецької зброї, поранено 1 бійця ЗСУ
Минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів.
З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали українських оборонців у районі Луганського.
Зі стрілецької зброї, включно із кулеметами, незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.
На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.
У штабі АТО зазначили, що пораненого 18 лютого бійця ЗСУ "у задовільному стані доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги".