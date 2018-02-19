Доба в АТО: 10 обстрілів з мінометів і стрілецької зброї, поранено 1 бійця ЗСУ

Минулої доби, зафіксовано 10 прицільних обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один український захисник.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків російсько-окупаційних угрупувань. Зокрема ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку противник активізувався поблизу Кримського, Троїцького, Новолуганського та Зайцевого, де вів вогонь з мінометів різних калібрів.

З гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали українських оборонців у районі Луганського.

Зі стрілецької зброї, включно із кулеметами, незаконні збройні формування порушували перемир’я неподалік Новоолександрівки та Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку ворог застосував 120-мм міномети довкола Широкиного на Приазов’ї.

У штабі АТО зазначили, що пораненого 18 лютого бійця ЗСУ "у задовільному стані доставлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги".