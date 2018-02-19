Сутки в АТО: 10 обстрелов из минометов и стрелкового оружия, ранен 1 боец ВСУ

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Понедельник, 19 февраля 2018, 08:04

За прошедшие сутки зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных группировок. В частности враг продолжал применять по позициям защитников Украины минометы, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник активизировался вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцевого, где вел огонь из минометов различных калибров.

Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали украинских защитников в районе Луганского.

Из стрелкового оружия, включая пулеметы, незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении враг применил 120-мм минометы около Широкиного на Приазовье.

В штабе АТО отметили, что раненый 18 февраля боец ВСУ "в удовлетворительном состоянии доставлен в военный мобильный госпиталь и ему предоставлен необходимый объем врачебной помощи".

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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