Тонка крига: за неповних 2 місяці на воді загинули 70 українців

Із початку цього року рятувальники зафіксували понад 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах України через нестійкий крижаний покрив.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС закликає українців не виходити на тонку кригу і застерегти від цього дітей.

"Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду", – наголошують рятувальники.

Із метою попередження нещасних випадків вони проводять "профілактичні рейди" замерзлими річками та озерами, закликаючи українців не виходити на тонку кригу.