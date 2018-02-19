Тонка крига: за неповних 2 місяці на воді загинули 70 українців
Понеділок, 19 лютого 2018, 07:28
Із початку цього року рятувальники зафіксували понад 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах України через нестійкий крижаний покрив.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
ДСНС закликає українців не виходити на тонку кригу і застерегти від цього дітей.
"Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду", – наголошують рятувальники.
Із метою попередження нещасних випадків вони проводять "профілактичні рейди" замерзлими річками та озерами, закликаючи українців не виходити на тонку кригу.