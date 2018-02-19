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Тонка крига: за неповних 2 місяці на воді загинули 70 українців

Понеділок, 19 лютого 2018, 07:28

Із початку цього року рятувальники зафіксували понад 70 випадків загибелі громадян на водних об'єктах України через нестійкий крижаний покрив.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС закликає українців не виходити на тонку кригу і застерегти від цього дітей.

"Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду", – наголошують рятувальники.

Із метою попередження нещасних випадків вони проводять "профілактичні рейди" замерзлими річками та озерами, закликаючи українців не виходити на тонку кригу.

Теми: ДСНС
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