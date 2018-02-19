Тонкий лед: за неполных 2 месяца на воде погибли 70 украинцев

С начала этого года спасатели зафиксировали более 70 случаев гибели граждан на водных объектах Украины из-за неустойчивого ледяного покрова.



Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



ГСЧС призывает украинцев не выходить на тонкий лед и предостеречь от этого детей.



"Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя рыбалка требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду", – отмечают спасатели.



С целью предупреждения несчастных случаев они проводят "профилактические рейды" по замерзшим рекам и озерам, призывая людей не выходить на тонкий лед.