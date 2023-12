Ізраїль скерував винищувачі на Сектор Газа після ракетного удару звідти

Збройні сили Ізраїлю заявили про ракетний обстріл південної частини країни з Сектора Газа.

Про це відомство IDF повідомило у Twitter.

"Ракета була запущена по півдню Ізраїлю зі Сектора Газа. Сирени пролунали у регіональній раді Шаах-ха-Нєгев та в місті Сдерот", – ідеться в повідомленні за 18 лютого.

Відомство також повідомляє, що у відповідь на ракету винищувачі ізраїльської армії скерували на підземну інфраструктуру у південній частині Сектора Газа.

Відповідальність за всі події Секторі Газа влада Ізраїлю покладає на угруповання ХАМАС.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot — IDF (@IDFSpokesperson) February 18, 2018

The IDF will continue to act in order to ensure the security of Israel civilians. Hamas is responsible for everything happening in the Gaza Strip, above and below ground — IDF (@IDFSpokesperson) February 19, 2018

17 лютого біля паркану, що огороджує південний периметр Сектора Газа, підірвали ізраїльських солдатів – четверо осіб отримали поранення.

У відповідь на це ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах угруповання ХАМАС, по нелегальному тунелю на ізраїльську територію, об'єктах виробництва та зберігання зброї у південній частині Сектора Газа.