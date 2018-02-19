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Ізраїль скерував винищувачі на Сектор Газа після ракетного удару звідти

Понеділок, 19 лютого 2018, 08:06

Збройні сили Ізраїлю заявили про ракетний обстріл південної частини країни з Сектора Газа.

Про це відомство IDF повідомило у Twitter.

"Ракета була запущена по півдню Ізраїлю зі Сектора Газа. Сирени пролунали у регіональній раді Шаах-ха-Нєгев та в місті Сдерот", – ідеться в повідомленні за 18 лютого.

Відомство також повідомляє, що у відповідь на ракету винищувачі ізраїльської армії скерували на підземну інфраструктуру у південній частині Сектора Газа.

Відповідальність за всі події Секторі Газа влада Ізраїлю покладає на угруповання ХАМАС.

17 лютого біля паркану, що огороджує південний периметр Сектора Газа, підірвали ізраїльських солдатів – четверо осіб отримали поранення.

У відповідь на це ВПС Ізраїлю завдали ударів по військових об'єктах угруповання ХАМАС, по нелегальному тунелю на ізраїльську територію, об'єктах виробництва та зберігання зброї у південній частині Сектора Газа.

Теми: Ізраїль
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