Израиль направил истребители на Сектор Газа после ракетного удара оттуда

Вооруженные силы Израиля заявили о ракетном обстреле южной части страны из Сектора Газа.



Об этом ведомство IDF сообщило в Twitter.



"Ракета была запущена по югу Израиля из сектора Газа. Сирены прозвучали в региональном совете Шаах-ха-Негев и в городе Сдерот", – говорится в сообщении за 18 февраля.



Ведомство также сообщает, что в ответ на ракету истребители израильской армии направили на подземную инфраструктуру в южной части Сектора Газа.



Ответственность за все события в Секторе Газа власти Израиля возлагают на группировку ХАМАС.

A rocket was launched at southern Israel from the Gaza Strip. Sirens sounded in the Sha'ar HaNegev Regional Council and the city of Sderot — IDF (@IDFSpokesperson) February 18, 2018

The IDF will continue to act in order to ensure the security of Israel civilians. Hamas is responsible for everything happening in the Gaza Strip, above and below ground — IDF (@IDFSpokesperson) February 19, 2018



17 февраля у забора, ограждающего южный периметр Сектора Газа, взорвали израильских солдат – четыре человека получили ранения.



В ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам группировки ХАМАС, по нелегальному тоннелю на израильскую территорию, объектам производства и хранения оружия в южной части Сектора Газа.