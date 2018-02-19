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На кордоні з РФ стоять 150 вантажівок: Росія не пускає

Понеділок, 19 лютого 2018, 09:33
На кордоні з РФ стоять 150 вантажівок: Росія не пускає

Близько 150 вантажних автомобілів скупчилися та на території пункту пропуску "Гоптівка" у Харківській області у зв’язку з тим, що Росія не пропускає їх через свій ПП "Нєхотєєвка".

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні вранці черга вантажівок біля та на території пункту пропуску "Гоптівка" (Харківська область) складає близько 150 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що більшість транспортних засобів повертаються в Україну, аби прямувати іншим маршрутом. 

 
Фото Держприкордонслужби

У ДПС нагадали, що контрольні служби РФ не пропускають вантажівки через українсько-російський кордон в пункті пропуску "Нєхотєєвка" з 17 лютого. А на "неодноразові офіційні запити" російська сторона відповіді так і не надає.

"Як стало відомо від осіб, які прямують з Росії, пропуск вантажних транспортних засобів нібито не здійснюється через несправність обладнання для огляду вантажів", - йдеться в повідомленні.

 
Фото Держприкордонслужби

Держприкордонслужба закликає водіїв, які планують перетнути українсько-російський кордон на даному напрямку, врахувати цю інформацію та обирати інший маршрут. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякордон
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