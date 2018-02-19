На границе с РФ стоят 150 грузовиков: Россия не пускает

9558 просмотров
Понедельник, 19 февраля 2018, 10:33

Около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать по другому маршруту. 

 
Фото Госпогранслужбы 

В ГПС напомнили, что контрольные службы РФ не пропускают грузовики через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля. А на "неоднократные официальные запросы" ответа так и не предоставили.

"Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - говорится в сообщении. 

 
Фото Госпогранслужбы 

Госпогранслужба призывает водителей, которые планируют пересечь российско-украинскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и выбирать другой маршрут.

Темы: Росcия граница
powered by lun.ua
По теме
ОИ-2018: Российского призера в керлинге поймали на допинге 19 февраля 2018, 11:00
В РФ говорят, что Климкин не дал гарантий для офицеров СЦКК 19 февраля 2018, 09:50
"Как в Оруэлловском мире": россиянин поделился опытом работы на "фабрике троллей" 19 февраля 2018, 07:08
Все новости
Главные новости
В Раду поступило представление на Бакулина от Луценко. Более 90 страниц
Высший совет правосудия обвиняет Авакова в давлении на судебную власть
Нацгвардия сняла охрану с суда, отпустившего стрелка по полицейскому - ВСП
Порошенко поручил Зеркаль судиться с Россией в Гааге
Все новости
Музыка

Валерий Харчишин: "Хочется, чтобы все, что делаешь, осталось на 100 лет"

7 способов, которые помогут перестать храпеть