На границе с РФ стоят 150 грузовиков: Россия не пускает

Около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать по другому маршруту.

Фото Госпогранслужбы

В ГПС напомнили, что контрольные службы РФ не пропускают грузовики через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля. А на "неоднократные официальные запросы" ответа так и не предоставили.

"Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - говорится в сообщении.

Фото Госпогранслужбы

Госпогранслужба призывает водителей, которые планируют пересечь российско-украинскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и выбирать другой маршрут.