Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с РФ стоят 150 грузовиков: Россия не пускает

Понедельник, 19 февраля 2018, 09:33
На границе с РФ стоят 150 грузовиков: Россия не пускает

Около 150 грузовых автомобилей скопились и на территории пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в связи с тем, что Россия не пропускает их через свой ПП "Нехотеевка".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром очередь грузовиков возле и на территории пункта пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) составляет около 150 автомобилей", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что большинство транспортных средств возвращаются в Украину, чтобы следовать по другому маршруту. 

 
Фото Госпогранслужбы 

В ГПС напомнили, что контрольные службы РФ не пропускают грузовики через российско-украинскую границу в пункте пропуска "Нехотеевка" с 17 февраля. А на "неоднократные официальные запросы" ответа так и не предоставили.

"Как стало известно от лиц, следующих из России, пропуск грузовых транспортных средств якобы не осуществляется из-за неисправности оборудования для досмотра грузов", - говорится в сообщении. 

 
Фото Госпогранслужбы 

Госпогранслужба призывает водителей, которые планируют пересечь российско-украинскую границу на данном направлении, учесть эту информацию и выбирать другой маршрут.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
Все новости...
Реклама: