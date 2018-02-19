У Білорусі за провезення мисливської рушниці українцю дали 3 роки в'язниці

Суд Столінського району Брестської області засудив громадянина України до позбавлення волі на три роки і три місяці за "незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї".



Про це повідомляє 19 лютого білоруська служба "Радіо Свобода".

Про сам факт стало відомо після того, як Міністерство юстиції України звернулося до суду для приведення покарання у відповідність з національним законодавством, щоб це стало підставою для екстрадиції українця на батьківщину.



Водночас суд вирішив визнати відповідне клопотання Міністерства юстиції безпідставним - в Україні таке правопорушення є адміністративним, а не кримінальним. У разі, якщо Міністерство юстиції не оскаржуватиме судове рішення, громадянин України буде відбувати покарання в Білорусі.



Зараз українець перебуває у виправній колонії № 2 управління Департаменту виконання покарань МВС Білорусі в Брестській області. Вирок був оголошений 8 червня 2017 року. У листопаді того ж року Генеральна прокуратура Білорусі запропонувала Україні екстрадувати українця на батьківщину для подальшого відбування покарання.



Як з'ясувалося в ході судового розгляду клопотання Міністерства юстиції України, українець намагався провезти на територію Білорусі мисливську гвинтівку, яку експертиза визначила як "гладкоствольну вогнепальну зброю".



У Білорусі громадянина України засудили за частиною першою статті 333-1 (незаконне переміщення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу.



В кінці листопада 2017 року широкий резонанс отримав інший випадок затримання іноземця за провезення зброї через державний кордон Білорусі. 24-річного француза Жаляна Війо затримали 21 вересня на прикордонному переході Нова Гута (митник сказав, що Війо оглядали, бо він був бородатий) і звинуватили в незаконному перевезенні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 295 КК) і незаконному обігу отруйних речовин (ч . 1 333-1 КК). Санкції за цими статтями передбачають до 7 років позбавлення волі.

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17 листопада представник державного звинувачення Ольга Лащенко попросила покарати підсудного штрафом в розмірі 300 базових величин (6900 рублів) і звільнити на поруки. При цьому представник прокуратури зазначила, що вина іноземця "повністю доведена".

В результаті Війо визнали невинним і звільнили з-під варти в зв'язку з відсутністю складу злочину.

Саме Війо звернув увагу громадськості ще на одну аналогічну справу, заведену на японського художника Даїчі Йошиду. В 2016 році його запросили на фестиваль манґа в Одесу. У Києві він придбав в антикварному магазині різні частини зброї до 1945 року випуску. У жовтні 2017 року його засудили на 4,5 роки позбавлення волі у виправній колонії в умовах посиленого режиму.