В Беларуси за провоз охотничьего ружья украинцу дали 3 года тюрьмы

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Понедельник, 19 февраля 2018, 12:54

Суд Столинского района Брестской области приговорил гражданина Украины к лишению свободы на три года и три месяца за "незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и госграницу Беларуси огнестрельного оружия".

Об этом сообщает 19 февраля белорусская служба "Радио Свобода".

О самом факте стало известно после того, как Министерство юстиции Украины обратилось в суд для приведения наказания в соответствии с национальным законодательством, чтобы это стало основанием для экстрадиции украинца на родину.

В свою очередь суд решил признать соответствующее ходатайство Министерства юстиции безосновательным - в Украине такое правонарушение является административным, а не уголовным. В случае, если Министерство юстиции не будет обжаловать судебное решение, гражданин Украины будет отбывать наказание в Беларуси.

Сейчас украинец находится в исправительной колонии № 2 управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси в Брестской области. Приговор был объявлен 8 июня 2017 года. В ноябре того же года Генеральная прокуратура Беларуси предложила Украине экстрадировать украинца на родину для дальнейшего отбывания наказания.

Как выяснилось в ходе судебного рассмотрения ходатайства Министерства юстиции Украины, украинец пытался провезти на территорию Беларуси охотничье ружье, которое экспертиза определила как "гладкоствольное огнестрельное оружие".

В Беларуси гражданина Украины осудили по части первой статьи 333-1 (незаконное перемещение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса.

В конце ноября 2017 года широкий резонанс получил другой случай задержания иностранца за провоз оружия через государственную границу Беларуси. 24-летнего француза Жаляна Вийо задержали 21 сентября на пограничном переходе Новая Гута (таможенник сказал, что Вийо осматривали, потому что он был с бородой) и обвинили в незаконной перевозке огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 295 УК) и незаконном обороте ядовитых веществ (ч. 1 333-1 УК). Санкции по этим статьям предусматривают до 7 лет лишения свободы.

 
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"Радіо свобода"

17 ноября представитель государственного обвинения Ольга Лащенко попросила наказать подсудимого штрафом в размере 300 базовых величин (6900 рублей) и освободить на поруки. При этом представитель прокуратуры отметила, что вина иностранца "полностью доказана".

В результате Вийо признали невиновным и освободили из-под стражи в связи с отсутствием состава преступления.

Именно Вийо обратил внимание общественности еще одно аналогичное дело, заведенное на японского художника Даичи Йошиду. В 2016 году его пригласили на фестиваль манга в Одессу. В Киеве он приобрел в антикварном магазине различные части оружия до 1945 года выпуска. В октябре 2017 года его приговорили к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

 

Темы: Беларусь права человека
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