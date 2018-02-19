У Києві стартувала повна перевірка перевізників
Київська міська держадміністрація розпочала перевірку перевізників на міських автобусних маршрутах.
Про це під час брифінгу заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, повідомляє "Укрінформ".
"Починаючи з 14 лютого, ми встигли перевірити двох перевізників, але я думаю, що протягом трьох тижнів ми перевіримо всіх перевізників міста Києва і доповімо про результати цих перевірок", - сказав Симонов.
Він зазначив, що раніше було здійснено 22 перевірки маршрутних таксі і за результатами розірвано договори з чотирма перевізниками.
За словами чиновника, за рекомендацією Світового банку столична влада хоче скоротити частку маршрутів у таксомоторному режимі з 60% до 30%.
"Це стосується маршрутів приватного сектору. Але ми розуміємо, що це потрібно робити за рахунок придбання нового рухомого складу, що ми й робимо і щорічно ми збільшуємо кількість великих автобусів, і зменшуємо кількість таксомоторних маршрутів", - сказав він.
Крім того, столична влада має намір просити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана скасувати мораторій на перевірки перевізників. Про це під час брифінгу заявив заступник мера Дмитро Давтян, передає прес-служба КМДА.
"Сьогодні ми провели нараду з цього питання, наразі готуємо лист на адресу прем’єр-міністра із проханням відмінити мораторій на перевірки перевізників. Окрім того, ми просимо "Укртрансбезпеку" про збільшення повноважень щодо перевірок, адже мова йде про безпеку людей", – зазначив Давтян.
За його словами, зараз важливо комплексно обстежити всіх перевізників, незалежно від форми власності.
"Треба перевірити і їхні дозволи, і професійний рівень водіїв, і технічний стан транспортних засобів. Якщо в "Укртрансбезпеки" немає достатньої кількості людей, то, нагадаю, що мер Києва пропонував передати нам частину повноважень. У будь-якому випадку, ми перевірятимемо всіх і за результатами цих перевірок вживатимемо заходів щодо порушників. І це будуть жорсткі заходи", – підкреслив заступник голови КМДА.
Як відомо, раніше влада Києва планувала проведення спільних рейдових перевірок столичних перевізників на предмет дотримання вимог договорів, норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів.
До жорстких перевірок усіх міських перевізників спонукають "наслідки аварії за участю двох маршруток".