У Києві стартувала повна перевірка перевізників

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Понеділок, 19 лютого 2018, 13:22

Київська міська держадміністрація розпочала перевірку перевізників на міських автобусних маршрутах.

Про це під час брифінгу заявив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов, повідомляє "Укрінформ".

"Починаючи з 14 лютого, ми встигли перевірити двох перевізників, але я думаю, що протягом трьох тижнів ми перевіримо всіх перевізників міста Києва і доповімо про результати цих перевірок", - сказав Симонов.

Він зазначив, що раніше було здійснено 22 перевірки маршрутних таксі і за результатами розірвано договори з чотирма перевізниками.

За словами чиновника, за рекомендацією Світового банку столична влада хоче скоротити частку маршрутів у таксомоторному режимі з 60% до 30%.

"Це стосується маршрутів приватного сектору. Але ми розуміємо, що це потрібно робити за рахунок придбання нового рухомого складу, що ми й робимо і щорічно ми збільшуємо кількість великих автобусів, і зменшуємо кількість таксомоторних маршрутів", - сказав він.

Крім того, столична влада має намір просити прем'єр-міністра Володимира Гройсмана скасувати мораторій на перевірки перевізників. Про це під час брифінгу заявив заступник мера Дмитро Давтян, передає прес-служба КМДА.

"Сьогодні ми провели нараду з цього питання, наразі готуємо лист на адресу прем’єр-міністра із проханням відмінити мораторій на перевірки перевізників. Окрім того, ми просимо "Укртрансбезпеку" про збільшення повноважень щодо перевірок, адже мова йде про безпеку людей", – зазначив Давтян.

За його словами, зараз важливо комплексно обстежити всіх перевізників, незалежно від форми власності.

"Треба перевірити і їхні дозволи, і професійний рівень водіїв, і технічний стан транспортних засобів. Якщо в "Укртрансбезпеки" немає достатньої кількості людей, то, нагадаю, що мер Києва пропонував передати нам частину повноважень. У будь-якому випадку, ми перевірятимемо всіх і за результатами цих перевірок вживатимемо заходів щодо порушників. І це будуть жорсткі заходи", – підкреслив заступник голови КМДА.

Як відомо, раніше влада Києва планувала проведення спільних рейдових перевірок столичних перевізників на предмет дотримання вимог договорів, норм і стандартів із безпеки руху та перевезень пасажирів.

До жорстких перевірок усіх міських перевізників спонукають "наслідки аварії за участю двох маршруток".

Теми: Київ транспорт КМДА
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