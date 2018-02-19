На Сумщині біля російського кордону також черга з 50 вантажівок

1265 переглядів
Понеділок, 19 лютого 2018, 13:22

19 лютого у пункті пропуску "Бачівськ" Сумської області скупчилося близько 50 вантажівок на кордоні з Росією через сповільнення пропуску російською стороною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора затримка з пропуску вантажівок відмічалась у пункті пропуску "Катеринівка", а сьогодні і в пункті пропуску "Бачівськ", де вже накопичилося близько 50 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Раніше у прес-службі повідомляли, що з 17 лютого контрольні служби Росії не пропускають вантажівки через українсько-російський кордон у пункті пропуску "Нєхотєєвка".

За попередньою інформацією, у російської сторони вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів.

Тому більшість транспортних засобів повертаються та прямують в інші пункти пропуску.

Держприкордонслужба закликає водіїв врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та за можливості вибирати інший маршрут.

Теми: Росія кордон
powered by lun.ua
По темі
ОІ-2018: Російського призера з керлінгу спіймали на допінгу 19 лютого 2018, 11:00
На кордоні з РФ стоять 150 вантажівок: Росія не пускає 19 лютого 2018, 10:33
У РФ кажуть, що Клімкін не дав гарантій для офіцерів СЦКК 19 лютого 2018, 09:50
Усі новини
Головні новини
Бійка під судом у Києві: Рада правосуддя збирається на термінове засідання
Труханов і його заступник здали паспорти. САП хоче арешту майна
Держстат підрахував, скільки заробляють українці
САП просить суд відсторонити Труханова
Усі новини
історія

Світло й тіні Брестського миру

психологія

10 брехонь, які батьки часто кажуть дітям, самі цього не помічаючи