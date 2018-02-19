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На Сумщині біля російського кордону також черга з 50 вантажівок

Понеділок, 19 лютого 2018, 12:22

19 лютого у пункті пропуску "Бачівськ" Сумської області скупчилося близько 50 вантажівок на кордоні з Росією через сповільнення пропуску російською стороною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора затримка з пропуску вантажівок відмічалась у пункті пропуску "Катеринівка", а сьогодні і в пункті пропуску "Бачівськ", де вже накопичилося близько 50 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Раніше у прес-службі повідомляли, що з 17 лютого контрольні служби Росії не пропускають вантажівки через українсько-російський кордон у пункті пропуску "Нєхотєєвка".

За попередньою інформацією, у російської сторони вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів.

Тому більшість транспортних засобів повертаються та прямують в інші пункти пропуску.

Держприкордонслужба закликає водіїв врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та за можливості вибирати інший маршрут.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякордон
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