На Сумщині біля російського кордону також черга з 50 вантажівок

19 лютого у пункті пропуску "Бачівськ" Сумської області скупчилося близько 50 вантажівок на кордоні з Росією через сповільнення пропуску російською стороною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Учора затримка з пропуску вантажівок відмічалась у пункті пропуску "Катеринівка", а сьогодні і в пункті пропуску "Бачівськ", де вже накопичилося близько 50 вантажівок", - йдеться в повідомленні.

Раніше у прес-службі повідомляли, що з 17 лютого контрольні служби Росії не пропускають вантажівки через українсько-російський кордон у пункті пропуску "Нєхотєєвка".

За попередньою інформацією, у російської сторони вийшло з ладу обладнання для огляду вантажів.

Тому більшість транспортних засобів повертаються та прямують в інші пункти пропуску.

Держприкордонслужба закликає водіїв врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та за можливості вибирати інший маршрут.