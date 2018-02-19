Прикордонники затримали бойовика "Оплоту"

Прикордонники затримали бойовика, який протягом 2017 року входив до складу відомого бандугрупування "Оплот".

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Державної прикордонної служби.

За даними ДПС, чоловік 1991 року народження проживав у Волноваському районі Донецької області.

Нещодавно стало відомо, що протягом 2017 року він проходив службу в підрозділі незаконних бандформувань "Оплот" на посаді стрільця, зокрема, перебував на одному з блокпостів на околиці Докучаєвська та "здійснював злочинну діяльність проти України".

Наразі бойовика затримано та передано поліцейським.

За даними поліції, чоловіку інкримінується ч.1 ст. 260 Кримінального кодексу (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності".