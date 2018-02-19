У вересні 2017 року Сирії загинули 54 бійця ПВК з Росії – ВВС

У вересні 2017 року в Сирії загинуло як мінімум 54 бійця приватних військових компаній з Росії.



Це з'ясувала російська служба Бі-бі-сі, вивчивши історію одного із загиблих - Євгена Алікова - і пакет документів, який привезли його матері після смерті сина.



В середині вересня 2017 року з пенсіонеркою Ніною Атюшевою, що живе в селищі Североонезьк Архангельської області, зв'язався чоловік з Ростова-на-Дону. Він представився Андрієм і повідомив, що їй треба приїхати і забрати тіло її сина Євгена Алікова, який загинув у Сирії.

Жінка відповіла, що не може цього зробити. 20 вересня в Североонезьк на машині приїхав чоловік середніх років і привіз труну з тілом Алікова і п'ять мільйонів рублів готівкою в якості страхової виплати за загибель сина.

Передавши тіло, гроші і довідки з госпіталю, чоловік взяв з Ніни Атюшевої розписку і поїхав. У лютому 2018 року кореспонденти Бі-бі-сі спробували разом з Атюшевою зв'язатися з Андрієм, але чоловік, що відповів на дзвінок, заявив, що його звуть інакше і про російських добровольців у Сирії йому нічого не відомо.

До поїздки в Сирію Аліков, починаючи з 2014 року, воював на боці незаконного збройного формування "ЛНР".

На сайті "Миротворець", який ведуть українські активісти, котрі збирають базу тих, хто воював на стороні самопроголошених республік, сказано, що в "ЛНР" Євген Аліков був у складі бригади "Призрак" убитого в 2015 році Олексія Мозгового, відзначають журналісти ВВС.

Сирійська кампанія розтягнулася для Євгена Алікова на два з невеликим місяці з літа 2017 року. 2 вересня він загинув поблизу міста Тіас в провінції Хомс від "наскрізного вогнепального поранення в черевну порожнину".

Разом з тілом і пакетом документів Ніні Атюшевій привезли дві медалі ПВК "Вагнер": "За відвагу і мужність" і "За кров і хоробрість".

27 жовтня 2017 року агентство Рейтер випустило розслідування про те, що за перші дев'ять місяців 2017 року в Сирії помер як мінімум 131 російський громадянин - і це без урахування офіційних втрат, про які повідомляє міністерство оборони РФ.

В основу матеріалу агентства лягла довідка про смерть російського бійця ПВК Сергія Піддубного. Піддубний загинув 28 вересня в тому ж місті Тіас, де і Євген Аліков.

На довідці Піддубного стоїть номер 131. За прийнятою в російських установах процедурі, яка описана в наказі міністерства юстиції, як уточнює в своєму розслідуванні агентство Рейтер, нумерація таких документів в кожному з відомств, що реєструють смерті, починається з початку календарного року і ведеться послідовно.

Таким чином, номер кожної довідки відповідає кількості померлих на момент реєстрування смерті протягом поточного року.

Довідка про смерть Євгена Алікова, який загинув в Тіасі 2 вересня, отримала номер 77.

Таким чином, тільки за вересень 2017 року Сирії загинуло як мінімум 54 бійця ПВК з Росії, відзначає ВВС.

Це більше, ніж офіційні цифри за всі три з половиною роки кампанії: за даними міністерства оборони РФ, втрати особового складу збройних сил Росії в ході операції в Сирії склали 44 людини. Останнім офіційно визнаним загиблим став льотчик, майор гвардії Роман Філіпов.

Як відомо, численні втрати серед російських добровольців, які вирушають до Сирії як бійці ПВК, російська влада офіційно не визнає і не коментує.

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Останній випадок масової загибелі росіян в Сирії стався 7 лютого, коли кілька загонів ПВК потрапили під вогонь авіації США.

Точне число загиблих невідомо, але вже зрозуміло, що їх могло бути кілька десятків. Російське міністерство закордонних справ офіційно визнало можливу загибель тільки п'яти росіян.