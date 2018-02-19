Екс-суддя Чаус домагатиметься політичного притулку в Молдові

Захист колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, якого в Україні підозрюють у хабарництві, у подальшому оскаржуватиме рішення не надавати йому політичного притулку у Молдові.

Про це журналістам "Радіо Свобода" заявив адвокат Чауса Юліан Балан у приміщенні суду у Кишиневі.

"У мого підзахисного є законні підстави (щоб отримати політичний притулок, – ред.), але більше я не буду коментувати", – коротко зазначив захисник.

19 лютого був запланований розгляд позову Чауса до Адміністрації президента Молдови з вимогою переглянути рішення Комісії з питань громадянства про відмову у наданні політичного притулку українському судді.

Проте у призначений день журналісти знайшли на дверях оголошення про те, що через вагітність судді справи будуть перерозподілені або відкладені.

Разом з тим, за словами адвоката Чауса, у разі, якщо засідання відбудеться та рішення буде не на користь його підзахисного, його будуть оскаржувати й далі.

"Якщо суд відхилить наш позов, ми будемо оскаржувати це надалі в Апеляційному суді", – повідомив Балан.

Це не вперше, коли судове засідання у справі судді-втікача Чауса переносять. Перше засідання з приводу розгляду позову українського судді було призначене на 19 листопада, але не відбулося "з технічних причин".

Сам Микола Чаус у приміщення суду не зайшов. Журналісти зустріли його на вулиці, перед будівлею суду. Від коментарів колишній суддя відмовився.

Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Чауса з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва, бо 1 вересня 2016 року у судді закінчилася відпустка, однак після цього він на роботі не з’являвся.