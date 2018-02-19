Экс-судья Чаус будет добиваться политубежища в Молдове

Защита бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, которого в Украине подозревают во взяточничестве, будет в дальнейшем обжаловать решение не предоставлять ему политического убежища в Молдове.



Об этом журналистам "Радио Свобода" заявил адвокат Чауса Юлиан Балан в помещении суда в Кишиневе.



"У моего подзащитного есть законные основания (чтобы получить политическое убежище, - ред.), но больше я не буду комментировать", ­- коротко отметил защитник.



19 февраля было запланировано рассмотрение иска Чауса к Администрации президента Молдовы с требованием пересмотреть решение Комиссии по вопросам гражданства об отказе в предоставлении политического убежища украинскому судье.



Однако в назначенный день журналисты нашли на дверях объявление о том, что из-за беременности судьи дела будут перераспределены или отложены.



Вместе с тем, по словам адвоката Чауса, в случае, если заседание состоится и решение будет не в пользу его подзащитного, его будут обжаловать и дальше.



"Если суд отклонит наш иск, мы будем обжаловать это в дальнейшем в Апелляционном суде", - сообщил Балан.



Это не первый раз, когда судебное заседание по делу судьи беглого Чауса переносят. Первое заседание по поводу рассмотрения иска украинского судьи было назначено на 19 ноября, но не произошло "по техническим причинам".



Сам Николай Чаус в здание суда не зашел. Журналисты встретили его на улице, перед зданием суда. От комментариев бывший судья отказался.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные денежные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

6 сентября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус сбежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола.

1 марта 2017 года Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Сразу после этого САП заявила о намерении требовать его выдачи Украине для проведения досудебного расследования в соответствии с законодательством.

В ноябре 2017 года Высший совет правосудия освободил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева, так как 1 сентября 2016 года у судьи закончился отпуск, однако после этого он на работе не появлялся.