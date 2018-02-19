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Бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий і поранені

Понеділок, 19 лютого 2018, 17:31

Від початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції українських військових у зоні АТО, один захисник загинув, ще 4 бійця поранені.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 19 лютого 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог застосував міномети калібру 82-мм по наших позиціях неподалік Кримського. З гранатометів різних типів і великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по українських укріпленнях поблизу Гладосового, Новолуганського та Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики обстріляли опорні пункти біля Пісків з мінометів калібру 82-мм, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів.

Крім того, вони обстрілювали із 120-мм та 82-мм мінометів оборонців поблизу Лебединського, Водяного та Широкиного.

Загалом, від початку доби, бойовики здійснили 9 обстрілів.

"Унаслідок вогню агресора загинув один український воїн, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один наш захисник отримав бойову травму", - розповідають у штабі.

Крім того, під час виконання бойового завдання, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє військових були поранені.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаАТОРосія
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