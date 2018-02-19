Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненые

С начала суток боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО, один защитник погиб, еще 4 бойца ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 19 февраля 2018 года.

"На Луганском направлении враг применил минометы калибра 82-мм по нашим позициям неподалеку Крымского. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по украинским укреплениям вблизи Гладосового, Новолуганского и Светлодарска", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики обстреляли опорные пункты возле Песков из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и пулеметов.

Кроме того, они обстреливали из 120-мм и 82-мм минометов защитников вблизи Лебединского, Водяного и Широкино.

В общем, с начала суток, боевики осуществили 9 обстрелов.

"В результате огня агрессора погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму", - рассказывают в штабе.

Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, еще двое военных были ранены.