Поставка антрациту із США посилила зв'язки України з Трампом – Reuters

Угода про імпорт антрацитового вугілля із США в Україну була не тільки комерційно вигідною, але і політично доцільною.

Про це Reuters повідомив представник української державної компанії, яка імпортувала вугілля.

Для президента США Дональда Трампа ця угода надала необхідні замовлення для американського штату Пенсільванія, де видобувають вугілля. Адже, як зазначає агентство, під час передвиборчої кампанії Трамп фокусувався на виборцях із цього регіону.

Зазначається, що останніми роками цей штат переживає спад виробництва через перехід в країні на газ та відновлювальну енергетику.

Цей перехід на відновлювальну енергетику, стимулює американські вугільні компанії шукати нових покупців в Азії та серед східноєвропейських країн, які намагаються диверсифікуватись від російських поставок.

Українській стороні ця угода допомогла показати свою користь для Білого дому на тлі війни на Донбасі та зриву поставок вугілля з окупованих територій.

Як зазначає Reuters відносини між двома країнами покращилися після зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у Вашингтоні 20 червня 2017 року.

"Зустріч з Трампом була ключовим моментом, важливим етапом", - повідомив агентству представник українського уряду на умовах анонімності.

Американці створили особливі запаси, постачаючи вугілля в Україну.

"Я відчував, що для них це важливо", - сказало джерело, яке було присутнє під час переговорів, включно із зустріччю з віце-президентом США Майком Пенсом.

Сам Трамп після зустрічі з Порошенком заявив, що хоче продавати вугілля Україні.

"Україна вже розповідає нам, що вони зараз потребують мільйонів і мільйонів тонн… Ми хочемо продати це їм, і всім іншим у всьому світі, хто цього потребує", - заявив він.

Крім того, ця угода допомогла посилити Україну, заявив міністр торгівлі США Вілбур Росс.

Ця угода допомогла "посилити ключового стратегічного партнера проти регіональних утисків, які прагнуть підірвати інтереси США", - сказав він.

Як зазначає агентство, після укладення вугільної угоди, адміністрація Трампа заявила, що розглядає можливість постачання оборонної зброї в Україну для протистояння російським бойовикам.

А наприкінці грудня 2017 року у Державному департаменті США вже ухвалили відповідне рішення.

Як відомо, наприкінці липня 2017 року державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" домовилася про поставку антрацитового вугілля з гірничодобувною компанією XCoal Energy and Resources (Пенсільванія, США).

Очікувалося, що американська компанія поставить в Україну близько 700 тисяч тонн антрацитового вугілля і 1-а партія обсягом 85 тис. тонн вже прибула в Україну у серпні-вересні 2017 року.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що закупівля вугілля в Сполучених Штатах Америки є виправданим кроком.