Україна повинна йти вперед у питанні Антикорупційного суду – посол США

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україні необхідно йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Про це вона сказала в інтерв'ю програмі "Право на владу" на "1+1".

"Я наголошую на тому, що потрібно йти вперед з Антикорупційним судом. Законопроект Порошенка зареєстровано у Верховній Раді, тепер необхідно включити його до порядку денного і врахувати рекомендації Венеціанської комісії", - підкреслила Йованович.

"Я думаю, що США й надалі підтримуватимуть Україну. У нас дуже міцні двосторонні відносини, особливо щодо безпеки України", - додала вона.

Як відомо, низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через законопроект про антикорупційний суд, який вніс до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Президентський проект намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко запевнила, що рекомендації Венеційської комісії та МВФ будуть враховані.

Українська правда