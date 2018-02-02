Чемпіон РФ у дуельній стрільбі був снайпером на Донбасі – СБУ

Двократний чемпіон Росії в дуельній стрільбі з рушниці Олександр Залічев причетний до терористичної діяльності на Донбасі.

Про це повідомила речник СБУ Олена Гітлянська у Facebook.

Правоохоронці встановили, що Залічев проходив службу снайпером у підрозділі спецслужб РФ під назвою "приватна військова компанія "Вагнер".

"Участь громадянина РФ Залічева у діяльності незаконних збройних формувань на сході України є кримінальним злочином відповідно до законодавства України, РФ, а також згідно з Міжнародною конвенцією про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців", - йдеться в повідомленні.

Фото Олени Гітлянської з Facebook

Фото Олени Гітлянської з Facebook

Відзначається, що СБУ вживає заходів для притягнення Залічева до кримінальної відповідальності.

СБУ також просить міністра молоді і спорту України донести інформацію про участь чемпіона Росії у терористичній діяльності на Сході України до відповідних спортивних федерацій країн-партнерів.

Як відомо, раніше СБУ заявила, що група Вагнера причетна до катастрофи Іл-76 на Донбасі у 2014 році, під час якої загинули 49 українських військовослужбовців.