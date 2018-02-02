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Турчинов розповів, коли ЗСУ візьмуть на озброєння крилату ракету

П'ятниця, 2 лютого 2018, 11:44

Секретар РНБО Олександр Турчинов сподівається, що Збройні сили України візьмуть на озброєння крилату ракету наприкінці 2018 - початку 2019 року.

Про це він сказав журналістам 2 лютого в Києві після відкриття Центру реагування на кіберзагрози.

"Україна вже має крилату ракету… Сподіваюсь, що наприкінці року або на початку наступного будемо проводити державні випробування і брати на озброєння", – сказав він.

За словами Турчинова, в березні 2018 року також мають пройти державні випробування ракети "Вільха", яка краща за російський аналог – "Смерч", після чого буде запущено її серійне виробництво

Секретар РНБО відзначив, що вже є великий запит на ці ракети з боку іноземних партнерів.

Як повідомлялось, 30 січня відбулися успішні перші льотні випробування нової ракетної техніки - української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно уражати наземні та морські цілі.

"Для України це дуже важлива подія, тому що після тотального роззброєння української армії відповідно до Будапештського Меморандуму, на озброєнні Збройних Сил України не залишилося жодної крилатої ракети", – зазначав Турчинов.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: арміязброя
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