ГПУ: Наразі немає доказів, що Бойко причетний до оборудок з вишками

Генеральна прокуратура на даному етапі слідства не має доказів причетності лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка до корупційної схеми, пов'язаної з купівлею двох самопідйомних бурових установок.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко під час брифінгу в Києві 2 лютого, відповідаючи на запитання журналістів.

"Пан Бойко з першого моменту порушення цієї кримінальної справи є її фігурантом. Він був допитаний, і буде допитуватися, проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі, крім одного важливого моменту, коли він підписував зміну фінансового плану", – сказав Луценко.

"На цей момент у нас немає доказів, що він був обізнаний щодо злочинної схеми і немає показів про те, що він отримав кошти злочинним шляхом", – зазначив очільник ГПУ.

"На цьому етапі ми бачимо лише рахунки, які контролювали Арбузов, Мельник, Бакулін. Якщо при аналізі руху цих рахунків у ході правової допомоги наших іноземних колег по місцю розташування відповідних банківських установ, ми будемо бачити проводки, котрі вестимуть до рахунків, бенефіціаром яких виступала будь-яка особа, в тому числі пан Бойко він моментально перейде в розряд підозрюваних", – наголосив він.

Луценко заявив, що Генкпрокуратура – не "стіл замовлень", щоб оголошувати підозру без достатньої доказової бази. Генпрокурор стверджує, що прив'язка прізвища Бойка до вишок відбулася після "припущень одного народного депутата".

"Жодної підозр Бойку Департамент спеціальних розслідувань Горбатюка, де ця справа була довший час, ніколи не готував", – заявив також очільник ГПУ.

За словами генпрокурора вказане кримінальне провадження має надзвичайне значення для його відомства.

Як відомо, в 2011 році держпідприємство Чорноморнафтогаз придбало дві глибоководні бурові платформи по 400 млн доларів кожна. Угоди були оформлені через посередників, що дало привід запідозрити корупцію.

У 2013 році норвезька фірма Ferncliff повідомила, що в 2012 році продала бурову установку через свою дочірню фірму безпосередньо Нафтогазу за 220 млн доларів, тоді як в Нафтогазі заявляли, що придбали її через Ризьку судноверф за 400 млн доларів.

Бойко обіймав посаду міністра енергетики в 2011 році і по його прізвищу бурові платформи охрестили "вишками Бойка". Крім того, є непрямі ознаки, що Бойко має відношення до цієї корупційної угоди.

У 2014 році Росія захопила обидві установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.

У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.

У травні 2017 року Генпрокуратура заявила, що слідством не встановлено фактів підписання від імені Бойка документів щодо проведення закупівель так званих "вишок Бойка".

1 лютого 2018 року Луценко повідомив, що колишньому главі Національного банку Сергію Арбузову оголошено нову підозру "за фактом співучасті в заволодінні коштами ДАТ" Чорноморнафтогаз "в сумі 3,2 млрд грн при покупці двох самопідйомних бурових установок В312 і В319".