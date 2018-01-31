Азарову й Арбузову оголосили нові підозри – Луценко

Миколі Азарову оголосили підозру у справі про скраплений газ, а Сергію Арбузову – у справі про так звані "вишки Бойка", ці екс-чиновники перебувають у розшуку.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав у Facebook, зазначивши, що об'єднує ці епізоди розслідування щодо "злочинної організації" Віктора Януковича.

Екс-прем`єру Азарову оголошено про підозру "за фактом співучасті у незаконному заволодінні видобутим ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта" скрапленим газом в особливо великих розмірах, що заподіяло державі шкоду у розмірі 2,2 млрд.грн", зазначив Луценко.

А колишньому голові Національного банку Арбузову – "за фактом співучасті у заволодінні грошовими коштами ДАТ "Чорноморнафтогаз" в сумі 3,2 млрд. грн. при купівлі двох самопідіймальних бурових установок В312 і В319", додав генпрокурор.

"Затримано також Н. Ігнатченко та А. Фролова, які підозрюються у відмиванні через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, здобутих членами ОЗУ", – написав Луценко.

За даними "Української правди", у справі про "злочинну організацію Януковича" на чолі з Сергієм Курченком, яка дозволила здійснити спецконфіскацію 1,5 мільярда доларів оточення екс-преиздента, є 9 епізодів.

Серед них – і незаконне заволодіння скрапленим газом ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укранафта" на загальну суму 2,196 млрд грн, і "вишки Бойка" з незаконним заволодіння коштами ПАТ "Нафтогаз України" на загальну суму 4,966 млрд грн.

27 січня 2017 року Приморський райсуд Одеси наклав арешт на чотири самопідйомні бурові установки ПАТ "Чорноморнафтогаз", захоплені Росією в результаті анексії Криму, – на установки В-319 "Україна", В-312 "Петро Годованець", "Сиваш" і "Таврида".

У грудні 2017 року Луценко повідомив, що "слідство у так званих "вишках Бойка" доходить до пред'явлення матеріалів на зняття депутатської недоторканності".

Генпрокуратура порушила низку кримінальних проваджень щодо людей із оточення екс-президента Віктора Януковича, який утік до Росії 2014 року.

Азарову закидали створення на базі "Укртелекому" телекомунікаційної мережі спеціального призначення за рахунок 220 млн грн із бюджету; протидію мирним акціям протесту; дозвіл на розширене застосування спецзасобів проти мітингувальників.

Арбузов також фігурував у провадженні за фактом невиконання компанією ЄСУ умов приватизації "Укртелекому" щодо створення виділеної телекомунікаційної мережі спецпризначення та незаконного її фінансування упродовж 2012-2013 років.

Дані ГПУ щодо злочинів ОЗУ Януковича станом на 21.11.2017 Інфографіка з Fb Юрія Луценка

Самому Януковичу інкримінують значно більше злочинних дій, включаючи державну зраду.