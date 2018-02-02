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В ОБСЄ не можуть підтвердити взяття військовими ЗСУ села в "сірій зоні"

П'ятниця, 2 лютого 2018, 15:03

Моніторингова місія ОБСЄ не може підтвердити інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка у "сірій зоні" Луганської області.

Про це повідомив перший заступник голови місії Олександр Хуг на брифінгу в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо підтвердити. Наші спостерігачі не можуть дістатися цього села через ризики у вигляді мінних пасток на єдиній під'їзній дорозі", - сказав він.

"Але ми отримували інформацію з багатьох джерел всередині села, що туди увійшли ЗСУ", - додав Хуг.

Як відомо, 31 січня "Військове телебачення" повідомило, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке два роки перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

Теми: ДонбасЗбройні силиАТООБСЄ
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