В ОБСЄ не можуть підтвердити взяття військовими ЗСУ села в "сірій зоні"

4066 переглядів
П'ятниця, 2 лютого 2018, 16:03

Моніторингова місія ОБСЄ не може підтвердити інформацію про те, що українські військові взяли під контроль село Новоолександрівка у "сірій зоні" Луганської області.

Про це повідомив перший заступник голови місії Олександр Хуг на брифінгу в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми не можемо підтвердити. Наші спостерігачі не можуть дістатися цього села через ризики у вигляді мінних пасток на єдиній під'їзній дорозі", - сказав він.

"Але ми отримували інформацію з багатьох джерел всередині села, що туди увійшли ЗСУ", - додав Хуг.

Як відомо, 31 січня "Військове телебачення" повідомило, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке два роки перебувало в так званій сірій зоні між позиціями ВСУ і бойовиків.

Теми: Донбас Збройні сили АТО ОБСЄ
powered by lun.ua
По темі
Адвокат: За законом про деокупацію Агєєву треба зменшити покарання 2 лютого 2018, 12:25
Бойовики стверджують, що в Донецьку гранатомет пошкодив два будинки 2 лютого 2018, 12:13
Чемпіон РФ у дуельній стрільбі був снайпером на Донбасі – СБУ 2 лютого 2018, 11:14
Усі новини
Головні новини
Нові санкції проти РФ можуть зашкодити американському бізнесу – Мінфін США
У США оприлюднили таємну доповідь про зловживання ФБР у розслідуванні щодо РФ
Оголошений у розшук Корнійчук сам прийшов до ГПУ
Справу щодо резонансної ДТП у Харкові передали до суду
Усі новини
ТаблоID

Коп Мілевич із колегами попозували на камеру

світ

Вперше в історії косатку навчили "вимовляти" реальні слова