Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна та МВФ працюють над новими цінами на газ – Гройсман

П'ятниця, 2 лютого 2018, 15:36
Україна та МВФ працюють над новими цінами на газ – Гройсман
telegraf.com.ua

Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Дійсно є, і про це заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні, питання про те, щоб вирівняти комерційну ціну і ціну на газ для населення в Україні. І ми зараз працюємо з МВФ", - заявив він.

Голова уряду розповів, що під час цієї співпраці українська сторона притримується своєї власної думки і не погоджується з деякими пропозиціями фонду.

"Я вважаю, що має бути справедливе формування ціни в країні, і зрозуміло, що треба так побудувати, щоб не виникало жодних корупційних проявів", - зазначив він.

Прем'єр визнав, що різниця між комерційною і побутовою цінами на газ – погане явище, адже дає підстави для маніпуляцій.

Також він наголосив, що в поточному опалювальному сезоні тариф на газ для населення підвищуватись не буде.

"Ціна на газ в цьому опалювальному сезоні змінена не буде. Я про це вам сказав, і я дотримаюсь свого слова", - пообіцяв Гройсман.

При цьому він зауважив, що в Україні треба створити систему захисту населення від можливого подорожчання блакитного палива.

Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що однією з умов перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу Україні є приведення цін на газ до ринкового рівня.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: газціниМВФГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
газ
У Німеччині суд зупинив ухвалення закону, який мав покласти край газовому і нафтовому опаленню
Регулятор відкрив доступ до нового маршруту для імпорту газу в Україну
Австрія закликала вітчизняних постачальників прискорити відмову від газу РФ
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: