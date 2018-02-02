Україна та МВФ працюють над новими цінами на газ – Гройсман

Україна та Міжнародний валютний фонд опрацьовують питання зміни газових тарифів для промисловості і населення країни.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Дійсно є, і про це заявив представник Міжнародного валютного фонду в Україні, питання про те, щоб вирівняти комерційну ціну і ціну на газ для населення в Україні. І ми зараз працюємо з МВФ", - заявив він.

Голова уряду розповів, що під час цієї співпраці українська сторона притримується своєї власної думки і не погоджується з деякими пропозиціями фонду.

"Я вважаю, що має бути справедливе формування ціни в країні, і зрозуміло, що треба так побудувати, щоб не виникало жодних корупційних проявів", - зазначив він.

Прем'єр визнав, що різниця між комерційною і побутовою цінами на газ – погане явище, адже дає підстави для маніпуляцій.

Також він наголосив, що в поточному опалювальному сезоні тариф на газ для населення підвищуватись не буде.

"Ціна на газ в цьому опалювальному сезоні змінена не буде. Я про це вам сказав, і я дотримаюсь свого слова", - пообіцяв Гройсман.

При цьому він зауважив, що в Україні треба створити систему захисту населення від можливого подорожчання блакитного палива.

Як відомо, у Міжнародному валютному фонді заявили, що однією з умов перегляду програми розширеного фінансування та виділення траншу Україні є приведення цін на газ до ринкового рівня.

Євген Кізілов, УП