ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 600 вибухів на Донбасі

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Вівторок, 20 лютого 2018, 01:07

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 16 лютого по 19:30 18 лютого зафіксувала 643 вибухи.

Про це йдеться у звіті організації від 19 лютого.

"У період із вечора 16 до вечора 17 лютого в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 530 вибухів проти приблизно 120 відповідно", - повідомили спостерігачі.

"У період з вечора 17 до вечора 18 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 90 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - підкреслили в ОБСЄ.

"У Луганській області в період із вечора 16 до вечора 17 лютого Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 16 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 70 вибухів)", - наголосили у Спостережній місії.

"У період із вечора 17 до вечора 18 лютого СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема, 7 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті.

Теми: Донбас ОБСЄ
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