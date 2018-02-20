ОБСЕ за выходные зафиксировала более 600 взрывов на Донбассе

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 16 февраля по 19:30 18 февраля зафиксировала 643 взрыва.

Об этом говорится в отчете организации от 19 февраля.

"В период с вечера 16 до вечера 17 февраля в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, около 530 взрывов против 120 соответственно", - сообщили наблюдатели.

"В период с вечера 17 до вечера 18 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 90 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - подчеркнули в ОБСЕ.

"В Луганской области в период с вечера 16 до вечера 17 февраля Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, в том числе, 16 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (около 70 взрывов)", - отметили в Наблюдательном миссии.

"В период с вечера 17 до вечера 18 февраля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в частности, 7 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - говорится в отчете.