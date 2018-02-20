Байден не проти стати президентом США у 2020 році - ЗМІ

Колишній віце-президент США Джо Байден вважає реальною можливість участі у наступних президентських виборах у США, які заплановані на 2020 рік.

Про це повідомляє Associated Press.

"Під час зібрання у недавно відкритому офісі в кількох кроках від будівлі Капітолію, Байден зауважив, що зберігає намір щодо своєї участі у президентських виборах 2020 року, вважаючи цю можливість реальною", – йдеться в повідомленні.

Агенство підкреслює, що Байден ще не прийняв остаточного рішення.

Зазначається, що в засіданні, крім колишнього віце-президента, взяли участь ще п'ятеро людей, яких він розглядає як потенційних майбутніх учасників своєї команди у випадку участі у виборах.

"У політичних колах Вашингтона вже давно ведуться розмови про можливу участь Байдена у виборчих перегонах 2020 року. Це буде можливим, якщо наступного року в Демократичній партії не з'явиться новий потужний кандидат", – пише Associated Press.