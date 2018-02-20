Байден не прочь стать президентом США в 2020 году - СМИ

Бывший вице-президент США Джо Байден считает реальной возможность участия в следующих президентских выборах в США, которые запланированы на 2020 год.

Об этом сообщает Associated Press.

"Во время собрания в недавно открытом офисе в нескольких шагах от здания Капитолия, Байден отметил, что сохраняет намерение своего участия в президентских выборах 2020 года, считая эту возможность реальной", - говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что Байден еще не принял окончательного решения.

Отмечается, что в заседании, кроме бывшего вице-президента, приняли участие еще пять человек, которых он рассматривает в качестве потенциальных будущих участников своей команды в случае участия в выборах.

"В политических кругах Вашингтона уже давно ведутся разговоры о возможном участии Байдена в избирательной гонке 2020 года. Это будет возможным, если в следующем году в Демократической партии не появится новый сильный кандидат", - пишет Associated Press.