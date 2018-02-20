Доба в АТО: 12 обстрілів, 1 загиблий

За минулу добу, 19 лютого, бойовики 12 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув, 4 - отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби позиції Збройних Сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема й зі зброї забороненого калібру", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку з гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Гладосового, Новолуганського та Світлодарська.

Понад дві з половиною години з мінометів калібру 82-мм та великого спектру стрілецького озброєння включно з гранатометами загарбники обстрілювали оборонців Луганського.

Мінометний розрив зафіксовано неподалік Кримського.

"На Донецькому напрямку ворожа вогнева активність спостерігалася на приморській ділянці нашої оборони. Зокрема, агресор застосував 120-ти та 82-мм міномети довкола Лебединського, Широкиного і Водяного. Окрім того, з мінометів, гранатометів та кулеметів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Пісків", - наголосили у штабі.



