Сутки в АТО: 12 обстрелов, 1 погибший

За прошедшие сутки, 19 февраля, боевики 12 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, 4 - получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра", - говорится в отчете.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Гладосового, Новолуганского и Светлодарска.

Более двух с половиной часа из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского.

Минометный разрыв зафиксирован возле Крымского.

"На Донецком направлении огневая активность врага наблюдалась на приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы возле Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь возле Песков" , - подчеркнули в штабе.