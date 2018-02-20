Сутки в АТО: 12 обстрелов, 1 погибший
За прошедшие сутки, 19 февраля, боевики 12 раз нарушили перемирие - 1 боец ВСУ погиб, 4 - получили ранения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра", - говорится в отчете.
На Луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Гладосового, Новолуганского и Светлодарска.
Более двух с половиной часа из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского.
Минометный разрыв зафиксирован возле Крымского.
"На Донецком направлении огневая активность врага наблюдалась на приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы возле Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь возле Песков" , - подчеркнули в штабе.