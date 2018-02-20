Сутки в АТО: 12 обстрелов, 1 погибший

814 просмотров
Вторник, 20 февраля 2018, 06:34

За прошедшие сутки, 19 февраля, боевики 12 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, 4 - получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки позиции Вооруженных Сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра", - говорится в отчете.

На Луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Гладосового, Новолуганского и Светлодарска.

Более двух с половиной часа из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского.

Минометный разрыв зафиксирован возле Крымского.

"На Донецком направлении огневая активность врага наблюдалась на приморской области нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы возле Лебединского, Широкиного и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь возле Песков" , - подчеркнули в штабе.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Бывший оператор-наводчик "ДНР" сдался правоохранителям в Волновахе 20 февраля 2018, 01:36
Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, есть погибший и раненые 19 февраля 2018, 18:31
В прокуратуре рассказали подробности убийства военнослужащего в зоне АТО 19 февраля 2018, 16:45
Все новости
Главные новости
Хроника 20 февраля. Расстрел Небесной Сотни
Госдеп США почтил память Небесной Сотни и призвал Киев выполнить реформы
Сутки в АТО: 12 обстрелов, 1 погибший
Меморандум против РФ в арбитраж ООН: Зеркаль назвала варианты развития событий
Все новости
исследование

8-часовой день - неэффективно. Простые советы для идеального рабочего ритма

здоровье

5 причин, почему вы выпускаете много газов