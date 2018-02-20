Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Іспанії судять 18 членів російської мафії, близьких до оточення Путіна

Вівторок, 20 лютого 2018, 06:01

У Мадриді розпочався судовий процес над учасниками та підозрюваними у зв'язках з організованою злочинною групою "Тамбовська-Малишевська".

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що операція "Трійка" над затриманням членів групи пройшла ще 10 років тому.

На лаві підсудних - 18 підозрюваних із 26, яким висунули звинувачення, серед них - депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Володимир Рєзнік. Його звинувачують у  відмиванні грошей для злочинного угруповання.

Депутат прибув на суд і заявив, що доведе свою невинуватість. Його дружина Діана Гіндін також знаходиться у суді серед звинувачених.

Судитимуть також п'ятьох іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям. Серед них - Антоніо де Фортуні, його звинувачують у створенні непрозорої бізнес-мережі, яка надсилала гроші мафії на офшорні рахунки.

Ймовірні очільники злочинного угруповання - Геннадій Петров та Олексій Малишев - досі перебувають на свободі, як вважається - у Росії. 

Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", яка базується в Санкт-Петербурзі.

За даними прокурорів, у Росії банда виконувала вбивства на замовлення, торгувала зброєю та наркотиками, займалася рекетом та підробкою грошей. 

Наголошується, що Петров має тісний зв'язок із представниками сфер влади, близьких до російського президента Володимира Путіна, зокрема, з політичною, судовою і поліцейською владою РФ.

Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на п'ять з половиною років та штрафи, які можуть перевищити 100 млн євро.

ВВС зазначає, що колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, убитий у Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінІспанія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла в Україні жодної поставленої перед собою цілі – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
14:00
На MonoBank здійснили масовану DDoS-атаку. Згодом атаку відбили
13:52
відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський
13:36
фотоДо банди рекетирів, яка викрадала людей та "вибивала" гроші, причетний депутат – правоохоронці
13:33
Збій "Київстар": у Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення
13:23
Чотири держави ЄС наполягають на визнанні Палестини
13:14
Збій "Київстар" може вплинути на банківську систему: Приватбанк роз'яснив, що робити
13:13
фотоНе давали їсти й пити, били струмом по статевих органах: росіянин і колаборант катували херсонців
12:57
Росіяни поцілили у бліндаж гранатою: історія військового, який втратив руку на фронті
Усі новини...
Реклама: