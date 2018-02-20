В Іспанії судять 18 членів російської мафії, близьких до оточення Путіна

У Мадриді розпочався судовий процес над учасниками та підозрюваними у зв'язках з організованою злочинною групою "Тамбовська-Малишевська".

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що операція "Трійка" над затриманням членів групи пройшла ще 10 років тому.

На лаві підсудних - 18 підозрюваних із 26, яким висунули звинувачення, серед них - депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Володимир Рєзнік. Його звинувачують у відмиванні грошей для злочинного угруповання.

Депутат прибув на суд і заявив, що доведе свою невинуватість. Його дружина Діана Гіндін також знаходиться у суді серед звинувачених.

Судитимуть також п'ятьох іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям. Серед них - Антоніо де Фортуні, його звинувачують у створенні непрозорої бізнес-мережі, яка надсилала гроші мафії на офшорні рахунки.

Ймовірні очільники злочинного угруповання - Геннадій Петров та Олексій Малишев - досі перебувають на свободі, як вважається - у Росії.

Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах.

Іспанські прокурори вважають, що більш ніж 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", яка базується в Санкт-Петербурзі.

За даними прокурорів, у Росії банда виконувала вбивства на замовлення, торгувала зброєю та наркотиками, займалася рекетом та підробкою грошей.

Наголошується, що Петров має тісний зв'язок із представниками сфер влади, близьких до російського президента Володимира Путіна, зокрема, з політичною, судовою і поліцейською владою РФ.

Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на п'ять з половиною років та штрафи, які можуть перевищити 100 млн євро.

ВВС зазначає, що колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, убитий у Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.