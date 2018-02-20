Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Испании судят 18 членов русской мафии, близких к окружению Путина

Вторник, 20 февраля 2018, 06:01

В Мадриде начался судебный процесс над участниками и подозреваемыми в связях с организованной преступной группой "Тамбовская-Малышевская".

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что операция "Тройка" по задержанию членов группы прошла еще 10 лет назад.

На скамье подсудимых - 18 подозреваемых из 26, которым предъявлены обвинения, среди них - депутат Госдумы РФ от "Единой России" Владимир Резник. Его обвиняют в отмывании денег для преступной группировки.

Депутат прибыл на суд и заявил, что докажет свою невиновность. Его жена Диана Гиндин также находится в суде среди обвиняемых.

Также будут судить пятерых испанцев, которых обвиняют в помощи российским преступникам. Среди них - Антонио де Фортуни, его обвиняют в создании непрозрачной бизнес-сети, которая отправяла деньги мафии на оффшорные счета.

Вероятные руководители преступной группировки - Геннадий Петров и Алексей Малышев - до сих пор находятся на свободе, как считается - в России.

Отмывание денег российскими преступниками в Испании началось в 1990-х годах, когда богатые россияне стали покупать роскошные виллы на Коста-дель-Соль и Балеарских островах.

Испанские прокуроры считают, что более чем 50 млн евро русской мафии отмыла так называемая банда "Тамбовская-Малишевская", которая базируется в Санкт-Петербурге.

По данным прокуроров, в России банда выполняла заказные убийства, торговала оружием и наркотиками, занималась рэкетом и подделкой денег.

Отмечается, что Петров имеет тесную связь с представителями сфер власти, близких к российскому президенту Владимиру Путину, в частности, политической, судебной и полицейской властью РФ.

Прокуратура требует для большинства подозреваемых заключение на пять с половиной лет и штрафы, которые могут превысить 100 млн евро.

ВВС отмечает, что бывший российский разведчик Александр Литвиненко, убитый в Лондоне радиоактивным полонием-210 в 2006 году, помогал испанским чиновникам расследовать деятельность русской мафии.

Темы: РосcияПутинИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Посол ЕС в Молдове высмеял российскую "шпионскую" дипмиссию с крыши своего офиса
Россия не сможет заблокировать Черное море – ISW
Александр Алфьоров: На самом деле прообразом для Путина является Екатерина ІІ
Последние новости
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:39
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: