Держдеп США вшанував пам'ять Небесної Сотні і закликав Київ виконати реформи

США вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні, підтримують Україну у її протистоянні агресії РФ і закликають український уряд подвоїти зусилля для виконання реформ.

Про це йдеться у офіційній заяві Держдепу США, передає "Укрінформ".

"Чотири роки тому на Майдані українці, які представляли всі верстви населення з усіх регіонів країни, об'єдналися, вимагаючи від уряду визнати вибір приєднатися до Європи. Багато українців з Небесної Сотні віддали своє життя на Майдані за мрію про кращу Україну", - зазначається в документі.

"Сполучені Штати продовжать стояти разом з Україною, яка протистоїть триваючій російській агресії, що позбавила життя понад 10 тис. людей та змусила лишити свої домівки понад 1,6 млн українців", - наголосили в Державному департаменті.

"Україна зробила важливі кроки протягом останніх чотирьох років. Але треба зробити ще більше, щоб виконати обіцянки, озвучені на Майдані, та реалізувати весь потенціал України", - підкреслили у Вашингтоні.

"США закликають українських лідерів подвоїти зусилля в реалізації глибоких, всеохоплюючих та своєчасних реформ, необхідних для побудови стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної країни, якої заслуговують українці", - наголошується у заяві.