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Госдеп США почтил память Небесной Сотни и призвал Киев выполнить реформы

Вторник, 20 февраля 2018, 06:25
Госдеп США почтил память Небесной Сотни и призвал Киев выполнить реформы

США почтили память погибших героев Небесной Сотни, поддерживают Украину в ее противостоянии агрессии РФ и призывают украинское правительство удвоить усилия для выполнения реформ.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа США, передает "Укринформ".

"Четыре года назад на Майдане украинцы, которые представляли все слои населения из всех регионов страны, объединились, требуя от правительства признать выбор присоединиться к Европе. Много украинцев с Небесной Сотни отдали свою жизнь на Майдане за мечту о лучшей Украине", - отмечается в документе.

"Соединенные Штаты продолжат стоять вместе с Украиной, которая противостоит продолжающейся российской агрессии, что лишила жизни более 10 тыс. еловек и заставила оставить свои дома более 1,6 млн украинцев", - подчеркнули в Государственном департаменте.

"Украина сделала важные шаги в течение последних четырех лет. Но надо сделать еще больше, чтобы выполнить обещания, озвученные на Майдане, и реализовать весь потенциал Украины", - заявили в Вашингтоне.

"США призывают украинских лидеров удвоить усилия в реализации глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ, необходимых для построения стабильной, демократической, процветающей и свободной страны, которой заслуживают украинцы", - говортися в документе.

Темы: МайданСШАреформы
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