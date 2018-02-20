Киян попереджають про ожеледицю

20 лютого в Києві очікується мінлива хмарність, на дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вдень 1-3° морозу, без опадів, повідомляє Київська міська держадміністрація з посиланням на Український гідрометцентр.

Як відомо, 20 лютого у столиці відбудуться пам’ятні заходи зі вшанування Героїв Небесної сотні.

21 та 22 лютого синоптики також прогнозують у Києві мінливу хмарність без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі 8-10° морозу, вдень 3-5° морозу.

23 лютого синоптики прогнозують невеликий, а 24 лютого помірний сніг, температуру вночі близько 10° морозу, вдень 4-6° морозу.