Киевлян предупреждают о гололедице
20 февраля в Киеве переменная облачность, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 1-3° мороза, без осадков, сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Как известно, 20 февраля в столице пройдут памятные мероприятия по чествованию Героев Небесной сотни.
21 и 22 февраля синоптики также прогнозируют в Киеве переменную облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 3-5° мороза.
23 февраля синоптики прогнозируют небольшой, а 24 февраля умеренный снег, температура ночью около 10° мороза, днем 4-6° мороза.