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Киевлян предупреждают о гололедице

Вторник, 20 февраля 2018, 07:37

20 февраля в Киеве переменная облачность, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем ​​1-3° мороза, без осадков, сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Как известно, 20 февраля в столице пройдут памятные мероприятия по чествованию Героев Небесной сотни.

21 и 22 февраля синоптики также прогнозируют в Киеве переменную облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем ​​3-5° мороза.

23 февраля синоптики прогнозируют небольшой, а 24 февраля умеренный снег, температура ночью около 10° мороза, днем ​​4-6° мороза.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаКиев
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