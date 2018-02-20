Киевлян предупреждают о гололедице

20 февраля в Киеве переменная облачность, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура днем ​​1-3° мороза, без осадков, сообщает Киевская городская госадминистрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



Как известно, 20 февраля в столице пройдут памятные мероприятия по чествованию Героев Небесной сотни.



21 и 22 февраля синоптики также прогнозируют в Киеве переменную облачность без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем ​​3-5° мороза.



23 февраля синоптики прогнозируют небольшой, а 24 февраля умеренный снег, температура ночью около 10° мороза, днем ​​4-6° мороза.