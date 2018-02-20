Трампа назвали найгіршим президентом США

Американський президент Дональд Трамп став найгіршим президентом за всю історію США, посівши останню сходинку у рейтингу керманичів країни.

Про це йдеться у дослідженні New York Times.

Трамп отримав 12 балів зі 100 можливих, потіснивши з останнього місця Джеймса Б'юкенена – очільника США у 1857 – 1861 роках, коли Сполучені Штати втяглися у громадянську війну.

Попередник Трампа в овальному кабінеті Барак Обама піднявся на 10 сходинок, порівняно з попередніми опитуванням у 2014 році, і зайняв 8-му позицію.

Перше місце в рейтингу з 95 балами посів Авраам Лінкольн, друге – Джордж Вашингтон, третє – Франклін Рузвельт. Також у п’ятірці лідерів Теодор Рузвельт і Томас Джефферсон.

Графіка nytimes.coм

Рейтинг складали 170 членів відділу президентів і виконавчої гілки влади Асоціації американських політологів. Вони оцінювали президентів за шкалою від 0 (провал) до 100 (успіх) балів.

Як відомо, 19 лютого у США святкували День президентів. Свято приурочене до дня народження Джорджа Вашингтона. Президентський день відзначають у третій понеділок лютого.