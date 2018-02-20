Трампа назвали худшим президентом США

Американский президент Дональд Трамп стал худшим президентом за всю историю США, заняв последнее место в рейтинге руководителей страны.

Об этом говорится в исследовании New York Times.

Трамп получил 12 баллов из 100 возможных и потеснил с последнего места Джеймса Бьюкенена – президента США в 1857 – 1861 годах, когда Соединенные Штаты втянулись в гражданскую войну.

Предшественник Трампа в овальном кабинете Барак Обама поднялся на 10 ступеней по сравнению с предыдущим опросом в 2014 году, и занял 8-ю позицию.

Первое место в рейтинге с 95 баллами занял Авраам Линкольн, второе – Джордж Вашингтон, третье – Франклин Рузвельт. Также в пятерке лидеров Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.

ГРафика nytimes.com

Рейтинг составляли 170 членов отдела президентов и исполнительной ветви власти Ассоциации американских политологов. Они оценивали президентов по шкале от 0 (провал) до 100 (успех) баллов.

Как известно, 19 февраля в США праздновали День президентов. Праздник приурочен ко дню рождения Джорджа Вашингтона. Президентский день отмечают в третий понедельник февраля.