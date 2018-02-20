Справа "беркутівців" не завершиться в найближчі 2 роки – адвокат Небесної Сотні

Розгляд справи за обвинуваченням 5 колишніх співробітників "Беркута" в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року не завершиться у найближчі два роки.

Такий прогноз озвучив адвокат сімей Героїв Небесної Сотні і потерпілих на Майдані Павло Дикань в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, виходячи з темпів судового процесу, ми розуміємо, що в 2018 році закінчити цю справу неможливо. Боюся, що і через рік буду говорити, що і в 2019 році він не завершиться", - сказав він.

Дикань зазначив, що просування в цій справі є, але процесуальні особливості українського законодавства не дозволяють прогнозувати якісь реальні терміни.

"Ще не допитані всі потерпілі, допитали в кращому випадку половину з них. Триває слідчий експеримент, призначено низку експертиз, які ще не почалися. Ми навіть ще не перейшли до допиту свідків", - пояснив адвокат.

За його словами, треба обов'язково допитати як свідків обвинувачення, так і захисту, "в тому числі, Януковича, Захарченка, Портнова, уявних "грузинських снайперів".

"Тобто їх буде дуже багато, і завдання адвокатів – максимально затягнути цей процес", - пояснив Дикань.

Адвокат вважає, що головуючий суддя Сергій Дячук намагається розібратися в цій складній справі.

"Дуже багато матеріалу, і я йому не заздрю. Кожні два місяці потрібно розглядати питання про запобіжний захід, маса клопотань, експертиз, в яких потрібно розбиратися. Була проблема з присяжними, яким не платили грошей", - підсумував Дикань.