Дело "беркутовцев" не завершится в ближайшие 2 года – адвокат Небесной Сотни

Рассмотрение дела по обвинению 5 бывших сотрудников "Беркута" в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года не будет завершено в ближайшие два года.

Такой прогноз озвучил адвокат семей Героев Небесной Сотни и потерпевших на Майдане Павел Дикань в интервью "Интерфакс-Украина".



"К сожалению, исходя из темпов судебного процесса, мы понимаем, что в 2018 году закончить это дело нереально. Боюсь, что и через год буду говорить, что и в 2019 году он не завершится", - сказал он.



Дикань отметил, что продвижение в этом деле есть, но процессуальные особенности украинского законодательства не позволяют прогнозировать какие-то реальные сроки.



"Еще не допрошены все потерпевшие, допросили в лучшем случае половину из них. Продолжается следственный эксперимент, назначен ряд экспертиз, которые еще не начались. Мы даже еще не перешли к допросу свидетелей", - пояснил адвокат.

По его словам должны обязательно допросить как свидетелей обвинения, так и защиты, "в том числе, Януковича, Захарченко, Портнова, воображаемых "грузинских снайперов".

"То есть их будет очень много, и задача адвокатов – максимально затянуть этот процесс", - пояснил Дикань.



Адвокат считает, что председательствующий судья Сергей Дячук пытается разобраться в этом сложном деле.

"Очень много материала, и я ему не завидую. Каждые два месяца нужно рассматривать вопрос о мере пресечения, масса ходатайств, экспертиз, в которых нужно разбираться. Была проблема с присяжными, которым не платили денег", - подытожил Дикань.



